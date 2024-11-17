Возвращение МиГ-25. Советские перехватчики были замечены в небе над Алжиром

МиГ-25 ВВС Алжира на параде 1 ноября 2024 года в честь 70-ой годовщины начала революционного восстания против французской оккупации страны 25,5 тыс прочтений 1 ноября на параде в Алжире в честь 70-ой годовщины начала революционного восстания против французской оккупации страны в небе были замечены легендарные советские истребители-перехватчики МиГ-25.