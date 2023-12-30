Минэнерго: в Киевской и Днепропетровской областях повреждено энергооборудование

Минэнерго Украины в Telegram-канале сообщило, что в Киевской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области после ударов получили повреждения воздушные линии электропередачи и оборудование подстанций.
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