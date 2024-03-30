Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 741 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ninikooo Митусова
    Братья Гримм отдыхают и нервно курят в сторонке…Глава ГУР — ненас...
  • Виктор Рыбаков
    Вымести всю эту шушеру!«Играли в террори...
  • Неизвестно Неизвестно
    Нынешняя олигархическая власть в России в погоне за личным обогащением развалила и разграбила страну (в том числе и а...«Играли в террори...

Дружба дружбой, а табачок врозь...

Дружба дружбой, а табачок врозь...

 Доходы от российских активов не попали на Украину Наивные ребята эти украинцы. Они всё мечтали о НАТО, о ЕС, о кружевных трусиках — лишь бы не с Россией, которая их никогда не обманывала и честно с ними сотрудничала, выручала кредитами, которые они так и не научились отдавать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх