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«Ну что, российская промышленность начинает разваливаться?». Надоели бесноватые комментарии? Тогда смотрите

"Страна - бензоколонка", "Стоит нам только надавить и их экономика развалится". Помните эту риторику со всех западных высоких трибун? И до не давнего времени западная аудитория вторила ей со всей своей наивностью.

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Комментарии
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А
Алексей
Она разве еще существует? Эта российская промышленность?
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