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Захарова охарактеризовала как шоу прошедшие в США предвыборные дебаты

Захарова охарактеризовала как шоу прошедшие в США предвыборные дебаты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что предвыборные дебаты между кандидатами в президенты США от Республиканской и Демократической партий Дональдом Трампом и Камалой Харрис были шоу.

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