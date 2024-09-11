Захарова охарактеризовала как шоу прошедшие в США предвыборные дебаты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что предвыборные дебаты между кандидатами в президенты США от Республиканской и Демократической партий Дональдом Трампом и Камалой Харрис были шоу.
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