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БРИКС и G7 на карте Мира: То ли ещё будет!

БРИКС и G7 на карте Мира: То ли ещё будет!

Иран, Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты официально присоединились к группе крупнейших развивающихся экономик БРИКС 1 января 2024 года, расширив присутствие блока на Глобальном Юге и увеличив его экономическое и политическое влияние на мировой арене, создав реальный противовес "Большой семерке", в которой доминирует Запад.

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