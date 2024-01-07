БРИКС и G7 на карте Мира: То ли ещё будет!

Иран, Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты официально присоединились к группе крупнейших развивающихся экономик БРИКС 1 января 2024 года, расширив присутствие блока на Глобальном Юге и увеличив его экономическое и политическое влияние на мировой арене, создав реальный противовес "Большой семерке", в которой доминирует Запад.