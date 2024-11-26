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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика
👞 Рассказываем, как подготовить обувь к гололеду

👞 Рассказываем, как подготовить обувь к гололеду. Народные способы кому-то покажутся странными, но уверены — при первом же настоящем «катке» на всю улицу вы с радостью вспомните про эти простые приемы.

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