Al Mayadeen: "Хезболла" подбила израильский танк Merkava с помощью ракет

Ливанское движение "Хезболла" подбило танк Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Merkava, пишет Al Mayadeen. В публикации говорится, что военные "Хезболлы" ударили противотанковыми ракетами по танку, который находился на военном объекте рядом с границей Ливана и Израиля.
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