Куда пойдет большая вода после Оренбурга: карта

Весеннее половодье набирает обороты в России. Подтоплены тысячи жилых домов в 39 регионах страны. МЧС предупреждает, что ситуация может ухудшиться из-за быстрого таяния снега: воздух становится теплее, а снег тает активнее.
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