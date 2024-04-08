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Куда пойдет большая вода после Оренбурга: карта

Куда пойдет большая вода после Оренбурга: карта

Весеннее половодье набирает обороты в России. Подтоплены тысячи жилых домов в 39 регионах страны. МЧС предупреждает, что ситуация может ухудшиться из-за быстрого таяния снега: воздух становится теплее, а снег тает активнее.

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