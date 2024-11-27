Александр Борзенко: Морпехи: от битвы со шведами до подвигов на СВО

Председатель Совета региональной общественной организации содействия военнослужащим морской пехоты, генерал-майор рассказал героическую летопись деяний морской пехоты Морские пехотинцы – гордость российских Вооруженных сил, наша слава и наша победа.
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