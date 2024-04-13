Компания BMW привезёт две абсолютно разных новинки на озеро Комо

В 2024 году самое престижное в Европе мероприятие, посвящённое классическим автомобилям — Concorso d'Eleganza Villa d'Este — традиционно пройдёт в резиденции кардинала Ипполито Второго, здании дворца и примыкающих к нему садам на озере Комо.
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