Глава МИД Японии заявил о необходимости взаимопонимания с Россией

АндрейБорков

Наше взаимопонимание с япошками достигнуто в сентябре 1945 года, когда макаки желторылые подписали КАПИТУЛЯЦИЮ. Еще какое взаимопонимание надо? Когда к этим охреневшим самураям относились по человечески, разрешали безвизовые поездки на Сахалин и Курилы, типа посетить могилы предков, разрешали ловить морепродукты в экономической зоне и терводах, открывать разные сомнительные "общества русско-японской дружбы" и прочее, эти косорылые начинали охреневать и борзеть, при чем беспредельно. В середине 90-х их хорошенько "опустили", когда начали отстреливать их браконьеров в наших терводах, пачками топили. Потом, в 1998 году япошки вынуждены были подписать бумагу и согласиться с нашими правилами рыболовства у Курил и Сахалина. Потом опять забыли, как в чужих руках усерались, опять борзеть начали. Тогда им перекрыли и безвизовые поездки и рыбную ловлю, позакрывали на хрен их "гуманитарные" конторы. Они возмутились, но на их возмущение мы навалили по три кучи на каждое. Теперь они опять хотят и рыбку съесть, то есть получить от России халяву, и на хер присесть, то есть соблюдать свои шкурные интересы за наш счет. Но тут япошкам вышел полный ОБЛОМ, то есть ХЕР НА РЫЛО. Нам необходимо делать только то, что выгодно нам, а что там и как с япошками, нам должно быть по херу! Если они с этим не согласны, то имеют полное право построится в колонну по 3 или 4 и походным или строевым шагом проследовать в известном всем в России направлении - НА Х....Й!