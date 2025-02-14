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Политика как она есть

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Глава МИД Японии заявил о необходимости взаимопонимания с Россией

Глава МИД Японии заявил о необходимости взаимопонимания с Россией

Глава МИД Японии Такэси Ивая впервые за долгое время заявил о необходимости взаимопонимания с Россией.

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Комментарии
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АндрейБорков
Наше взаимопонимание с япошками достигнуто в сентябре 1945 года, когда макаки желторылые подписали КАПИТУЛЯЦИЮ. Еще какое взаимопонимание надо? Когда к этим охреневшим самураям относились по человечески, разрешали безвизовые поездки на Сахалин и Курилы, типа посетить могилы предков, разрешали ловить морепродукты в экономической зоне и терводах, открывать разные сомнительные &quot;общества русско-японской дружбы&quot; и прочее, эти косорылые начинали охреневать и борзеть, при чем беспредельно. В середине 90-х их хорошенько &quot;опустили&quot;, когда начали отстреливать их браконьеров в наших терводах, пачками топили. Потом, в 1998 году япошки вынуждены были подписать бумагу и согласиться с нашими правилами рыболовства у Курил и Сахалина. Потом опять забыли, как в чужих руках усерались, опять борзеть начали. Тогда им перекрыли и безвизовые поездки и рыбную ловлю, позакрывали на хрен их &quot;гуманитарные&quot; конторы. Они возмутились, но на их возмущение мы навалили по три кучи на каждое. Теперь они опять хотят и рыбку съесть, то есть получить от России халяву, и на хер присесть, то есть соблюдать свои шкурные интересы за наш счет. Но тут япошкам вышел полный ОБЛОМ, то есть ХЕР НА РЫЛО. Нам необходимо делать только то, что выгодно нам, а что там и как с япошками, нам должно быть по херу! Если они с этим не согласны, то имеют полное право построится в колонну по 3 или 4 и походным или строевым шагом проследовать в известном всем в России направлении - НА Х....Й!
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