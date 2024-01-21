7 простых способов экономить деньги каждый день

Умение экономить деньги не приходит в одночасье. Вот семь действий, которые нужно выполнять каждый день, чтобы выработать лучшие денежные привычки и жить более финансово устойчивой жизньюФормирование здоровых денежных привычек может занять время.
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