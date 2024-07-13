11 человек и собаку унесло в море на сапбордах в районе «Утриша»Казакам-сотрудникам заповедника «Утриш» в Анапе пришлось проводить целую спасательную операцию ночью, чтобы спасти унесённых в море туристов.
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