Президент Франции как только не пытается изворачиваться, чтобы найти компромисс в нынешнем конфликте между Россией и страной «У».
Решение МУС отменяется? Путина уже ждут в Европе. Первым президента РФ хочет видеть лично Макрон
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Шавки сами должны прибегать Господину на поклон, так что если Макрона-лягушатник, хочет общаться с Путиным, пусть на полусогнутых ежет в Москву, может быть и получиться встретиться с Президентом РФ!
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3 час.
EV
Evgeni Velesik
До июня ещё дожить надо! Второе, на Францию нужно направить экс-президента Дмитрия Анатольевича, без комментариев!
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2 час.
Виктор Хованов
А что если этого шустрика из Камеди клаб послать? Минимум грима, голос похож. И вот хорошее предложение появилось - отправить Ведмёдова. Если что - не жалко.
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1 час.
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