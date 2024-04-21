Решение МУС отменяется? Путина уже ждут в Европе. Первым президента РФ хочет видеть лично Макрон

ИМ Ильдус Мамлеев Шавки сами должны прибегать Господину на поклон, так что если Макрона-лягушатник, хочет общаться с Путиным, пусть на полусогнутых ежет в Москву, может быть и получиться встретиться с Президентом РФ!

EV Evgeni Velesik До июня ещё дожить надо! Второе, на Францию нужно направить экс-президента Дмитрия Анатольевича, без комментариев!