Мужчину ударили ножом в московском кафе

В Москве устанавливают все обстоятельства ранения мужчины ножом в одном из столичных кафе. Инцидент произошел в заведении, расположенном на Михалковской улице в районе Коптево, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
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