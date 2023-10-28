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  • саша дмитренко
    не!! искать  евреев  и  грабить интересней!))))Путин призвал идт...
  • саша дмитренко
    просто  из  них  всегда  делают  козлов  отпущения)))  ну  не  власти  же  виноваты  в  проблемах???Мародерство, кров...
  • саша дмитренко
    только  если  лучше  живет))))))Мародерство, кров...

Мужчину ударили ножом в московском кафе

Мужчину ударили ножом в московском кафе

В Москве устанавливают все обстоятельства ранения мужчины ножом в одном из столичных кафе. Инцидент произошел в заведении, расположенном на Михалковской улице в районе Коптево, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

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