Военнослужащие группировки «Запад» уничтожили 13 украинских минометных расчетов

Несколько подразделений ВСУ понесли серьезные потери Военнослужащим российской группировки «Запад» удалось ликвидировать за прошедшие сутки 13 минометных расчетов ВСУ, сообщил РИА Новости руководитель пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.
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