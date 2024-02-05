Театр абсурда
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Театр абсурда

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Берия говорил об этом больше 60 лет назад. А как будто о дне сегодняшнем

Берия говорил об этом больше 60 лет назад. А как будто о дне сегодняшнем

Берия говорил об этом больше 60 лет назад. А как будто о дне сегодняшнем Со времён Хрущёва его репутация – предателя народа и своей страны.

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Комментарии
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ИВ
Иван Вакула
Хрущёв, как и Ельцин рвались к власти не считаясь с тем, что развалится страна, им было наплевать на мнение народа и чего мы достигли???
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4 час.
Евгений Кузнецов
Все это только наивные мечты.Сталин за это время поднял страну от лаптей до победы над фашистами.И после войны в за 15 лет востановил страну и послали человека в космос.А наш 25 лет и все топтание на месте и сплошная болтовня.
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2 час.
А
Алексей
&quot;И всё тайное станет явным&quot; По-моему из Библии.
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1 час.

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