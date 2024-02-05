Берия говорил об этом больше 60 лет назад. А как будто о дне сегодняшнем Со времён Хрущёва его репутация – предателя народа и своей страны.
Берия говорил об этом больше 60 лет назад. А как будто о дне сегодняшнем
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИВ
Иван Вакула
Хрущёв, как и Ельцин рвались к власти не считаясь с тем, что развалится страна, им было наплевать на мнение народа и чего мы достигли???
Ответить
4 час.
Евгений Кузнецов
Все это только наивные мечты.Сталин за это время поднял страну от лаптей до победы над фашистами.И после войны в за 15 лет востановил страну и послали человека в космос.А наш 25 лет и все топтание на месте и сплошная болтовня.
Ответить
2 час.
А
Алексей
"И всё тайное станет явным" По-моему из Библии.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии