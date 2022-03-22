Лучшего мастера по ремонту автомобилей среди студентов определили в Уссурийске

На базе автомобильно-технического колледжа провели краевую олимпиаду профессионального мастерства по компетенции "Ремонт и обслуживание автомобилей" среди студентов среднего профессионального образования Приморского края, сообщает ИА UssurMedia.
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