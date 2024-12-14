Олег Царев учит Александра Хинштейна работать

Я не собираю минусы, я констатирую факты! В то время был ярым подписчиком газеты и читал её от корки до корки. И видел отношение редакции после бегства жиденка!

виталий панов

А слабо Царёву пойти на СВО и родину от фашистов освобождать?Интересное предложение.Хотелось бы услышать ответ от него.А ответ скорее всего будет таким: я политик,и решаю вопросы на государственном уровне.Поэтому я пользы принесу больше здесь,давая советы,чем на переднем крае с автоматом! И что на это ему можно будет сказать?Трус или пройдоха?