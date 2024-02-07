Алиев побеждает на выборах президента Азербайджана с 92,05% голосов

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев набирает 92,05% голосов на внеочередных президентских выборах, цифры приводит председатель ЦИК страны Мазахир Панахов после обработки данных с 93,35% участков.
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