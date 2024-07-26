Нетаньяху остался недоволен заявлением Харрис по Ближнему Востоку

Высказывания вице-президента США Камалы Харрис, которая будет бороться на ноябрьских выборах за кресло главы государства, могут осложнить заключение соглашения между Тель-Авивом и палестинским движением ХАМАС.
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