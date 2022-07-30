«Барселона» и «Ювентус» обсуждают аренду Депая с обязательным выкупом

Нападающий Мемфис Депай может покинуть «Барселону» и переехать в Италию. Как сообщает Diario Sport, «Ювентус» ведет с каталонцами переговоры об аренде игрока, однако для заключения сделки потребуется, чтобы нидерландец согласился продлить с «блауграной» контракт на год.
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