Странное поведение Байдена на кладбище вызвало шок в конгрессе: «Спаси нас, Боже»

ВАШИНГТОН, 12 ноября, ФедералПресс. Президенту Соединенных Штатов Джо Байдену потребовалась помощь почетного караула, поскольку он потерял ориентацию во время церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в День ветеранов на Арлингтонском кладбище.
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