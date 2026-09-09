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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гатиятулин о Хэйсе и Соколове: «Кевин – большой мастер, игровой практики давно не было, он будет добавлять через матчи. Сильные качества Егора знаем, задача – встроить его в команду»

Главный тренер « Ак Барса » Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче с « Трактором » (2:1). – Добавились новые игроки, мы перетряхнули все звенья.

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