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В Сети заговорили о крахе спортивной карьеры располневшей Камилы Валиевой: махнули рукой

В Сети заговорили о крахе спортивной карьеры располневшей Камилы Валиевой: махнули рукой

Похоже, с карьерой Камилы Валиевой в большом спорте покончено окончательно. Стало известно, что фигуристку травят и в России, а “на пятки наступают” перспективные и молодые спортсмены.

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Комментарии
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Некто
Рано или поздно это случается с каждым спортсменом. Ничего трагичного, принимайте с благодарностью то чего достигли. Валиева пережила пик карьеры. Из маленькой гибкой фигуристки превратилась в женщину, которой тяжеловато стало катать. Это нормально, жизнь идёт.
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19 час.
О
Ольга
Камила ещё всем докажет! Конечно она уже далеко не та 15 летняя девочка,  есть трудности , но она красива, красивое её катание. Одна из немногих, на кого приятно смотреть.
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18 час.

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