В Сети заговорили о крахе спортивной карьеры располневшей Камилы Валиевой: махнули рукой

Рано или поздно это случается с каждым спортсменом. Ничего трагичного, принимайте с благодарностью то чего достигли. Валиева пережила пик карьеры. Из маленькой гибкой фигуристки превратилась в женщину, которой тяжеловато стало катать. Это нормально, жизнь идёт.

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Ольга

Камила ещё всем докажет! Конечно она уже далеко не та 15 летняя девочка, есть трудности , но она красива, красивое её катание. Одна из немногих, на кого приятно смотреть.