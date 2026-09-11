В Нижегородской области проработают развитие причалов и заправок для туристов

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ряду министерств и региональным властям разработать меры по развитию транспортной и сервисной инфраструктуры в городах маршрута «Золотое кольцо», сообщает ТАСС.
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