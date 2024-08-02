Посольство РФ: десятки россиян остаются в тюрьмах США

ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко В тюрьмах Соединенных Штатов продолжают находиться десятки граждан России, над освобождением которых Москва продолжает работать, следует из размещенного заявления российского посольства в Вашингтоне.
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