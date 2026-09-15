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FiNE NEWS

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Кая Каллас заявила о готовности ответить на звонок Владимира Путина, но контакта не было

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в интервью финской телерадиокомпании Yle заявила о своей готовности лично ответить на звонок президента России Владимира Путина или министра иностранных дел Сергея Лаврова, если такая возможность появится.

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