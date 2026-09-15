Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в интервью финской телерадиокомпании Yle заявила о своей готовности лично ответить на звонок президента России Владимира Путина или министра иностранных дел Сергея Лаврова, если такая возможность появится.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Правительство Рос...
- Вашингтон готовит...
- GS Поздний ужин оказ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым