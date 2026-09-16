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Никитин — после победы ЦСКА: «Два периода счет был небольшой, потому что вратарь у «Сочи» здорово играл»

Никитин — после победы ЦСКА: «Два периода счет был небольшой, потому что вратарь у «Сочи» здорово играл»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал итоги выездного матча КХЛ с «Сочи».Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал итоги выездного матча КХЛ с «Сочи».

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