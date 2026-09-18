Антироссийские санкции оказывают США «медвежью услугу»

В посольстве России в Вашингтоне заявили, что принятый Конгрессом США законопроект об ужесточении антироссийских санкций оказывает администрации Соединенных Штатов «медвежью услугу».
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