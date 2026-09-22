"Шебекино не склоняется": на выборы в бронежилетах

В России завершились единые дни голосования, в ходе которых избирали депутатов Государственной Думы, а также проходили местные выборы в регионах.
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