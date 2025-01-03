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Торино – Парма – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Чемпионат Италии, 5 января 2025

Торино – Парма – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Чемпионат Италии, 5 января 2025

В воскресенье, 5 января, сыграют Торино и Парма в матче 19 тура Чемпионата Италии по футболу — Серия А.

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