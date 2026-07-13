Предложено увеличить возраст молодежи в России до 40 лет

В России обсуждается необходимость увеличения возраста молодежи с нынешних 35 до 40 лет. Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости высказал мнение, что современный человек сохраняет работоспособность, высокий уровень умственной и физической активности дольше, чем это принято считать.
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