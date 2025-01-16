Белоусов кардинально меняет ход СВО: Жёсткое предупреждение - "Кинжалы" лишили Европу сворованного у России газа

15 января русская армия нанесла один из самых жёстких ударов по территории Украины. Белоусов кардинально меняет ход СВО - Россия показала всему миру, на что способны наши ракеты и насколько бессильны вражеские средства ПВО.
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