Сила в правде
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Сила в правде

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Белоусов кардинально меняет ход СВО: Жёсткое предупреждение - "Кинжалы" лишили Европу сворованного у России газа

Белоусов кардинально меняет ход СВО: Жёсткое предупреждение - "Кинжалы" лишили Европу сворованного у России газа

15 января русская армия нанесла один из самых жёстких ударов по территории Украины. Белоусов кардинально меняет ход СВО - Россия показала всему миру, на что способны наши ракеты и насколько бессильны вражеские средства ПВО.

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