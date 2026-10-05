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Татар-информ

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В Казани новорожденным дали редкие имена Авессаил, Идрис, Мирра и Розалина

В Казани новорожденным дали редкие имена Авессаил, Идрис, Мирра и Розалина

Фото: © «Татар-информ» Управление ЗАГС Казани перечислило самые редко встречающиеся и самые популярные имена, которые давали на прошлой неделе, с 28 сентября по 3 октября, жители столицы Татарстана своим новорожденным детям.

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