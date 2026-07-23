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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Норвежская ассоциация пожалуется в комитет по этике ФИФА из-за вмешательства Трампа в дело Балогуна: «Хотим, чтобы Инфантино признал ошибку. Пытаться замять дело бесполезно»

Норвежская Футбольная ассоциация намерена пожаловаться в комитет ФИФА по этике в связи с влиянием президента США Дональда Трампа на отмену дисквалификации Фоларина Балогуна во время чемпионата мира.

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