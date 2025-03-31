Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетней в Мурманской области

В социальных медиа размещена публикация, содержащая критику следствия ввиду непринятия должных мер по установлению обстоятельств преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней в одном из общежитий города Мончегорска.
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