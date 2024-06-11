Рецепт куриных конвертиков с кабачком

Рецепты с курицей. Сегодня рецепт с самой популярной частью курицы, будем готовить филе грудки. Ингредиенты: -2 филе курицы по150 гр каждый, -1 маленький и тонкий кабачок (цуккини), -6 ломтиков сыра моцарелла, -соль морская, -черный перец, -приправа для курицы, -1 яйцо, -панировочные сухари, -растительное масло для жарки Промываем кабачок и нарезаем тонкими полосками вдоль, при помощи […].