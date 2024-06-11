RuNews.Biz
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RuNews.Biz

80 подписчиков

Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Рецепт куриных конвертиков с кабачком

Рецепты с курицей. Сегодня рецепт с самой популярной частью курицы, будем готовить филе грудки. Ингредиенты: -2 филе курицы по150 гр каждый, -1 маленький и тонкий кабачок (цуккини), -6 ломтиков сыра моцарелла, -соль морская, -черный перец, -приправа для курицы, -1 яйцо, -панировочные сухари, -растительное масло для жарки Промываем кабачок и нарезаем тонкими полосками вдоль, при помощи […].

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх