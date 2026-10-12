На ЕКАД столкнулись 4 авто: водитель Volkswagen в больнице

На 52-м километре ЕКАД в Екатеринбурге столкнулись четыре автомобиля, по предварительным данным, аварию спровоцировал водитель «Фольксвагена», выехавший на встречную полосу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Новые переговоры ...
- ХЛ Полиция Дербента ...
- ЛБ Светлана Пермяков...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым