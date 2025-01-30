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Елена Летучая снялась в откровенном платье

Елена Летучая снялась в откровенном платье

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 1,2 миллиона подписчиков.

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Комментарии
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александр петров
Та я Вас умоляю!! Что то мне подсказывает, что 99% населения фиолетово в каком платье или без оного снялась &quot;дива&quot;!!😂😂😂
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22 час.
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