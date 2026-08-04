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Овчинский: строительство ТЦ с террасой в районе Хорошево-Мневники завершено

Овчинский: строительство ТЦ с террасой в районе Хорошево-Мневники завершено

В Москве в районе Хорошево-Мневники завершено строительство торгового центра «Галерея Острова» с террасой на крыше, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

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