Онколог Марьенко рассказала, какие 7 видов рака провоцирует алкоголь

Употребление алкоголя — серьезный фактор риска развития различных видов рака. Люди с алкогольной зависимостью чаще страдают от онкологических заболеваний, чем те, кто не употребляет алкоголь, напомнила врач-онколог, заведующая онкологическим отделением клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Анастасия Марьенко.
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