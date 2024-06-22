Онколог Марьенко рассказала, какие 7 видов рака провоцирует алкоголь

Употребление алкоголя — серьезный фактор риска развития различных видов рака. Люди с алкогольной зависимостью чаще страдают от онкологических заболеваний, чем те, кто не употребляет алкоголь, напомнила врач-онколог, заведующая онкологическим отделением клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Анастасия Марьенко.