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Царьград

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WP: Зеленский и Ермак не примут участие во встрече в Саудовской Аравии

WP: Зеленский и Ермак не примут участие во встрече в Саудовской Аравии

В Эр-Рияд никто не приедет от лица Украины.Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не будут присутствовать на встрече в Саудовской Аравии.

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