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Cледующий бой Василия Ломаченко обьявлен официально

Cледующий бой Василия Ломаченко обьявлен официально

29 октября в Нью-Йорке экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко встретится с 26-летним американцем Джеймейном Ортезом в главном бою вечера «Я очень рад вернуться.

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