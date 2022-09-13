Cледующий бой Василия Ломаченко обьявлен официально

29 октября в Нью-Йорке экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко встретится с 26-летним американцем Джеймейном Ортезом в главном бою вечера «Я очень рад вернуться.
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