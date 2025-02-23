Артисты и деятели культуры поздравили военнослужащих с Днем защитника Отечества

Звезды кино, спорта и ТВ записали поздравления бойцам СВО с Днем защитника Отечества В честь Дня защитника Отечества российские артисты, музыканты и общественные деятели записали видеопоздравления для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.
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