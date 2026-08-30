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Царьград

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Синоптик Винштейн: 1 сентября в Кургане похолодает до +15 градусов

Синоптик Винштейн: 1 сентября в Кургане похолодает до +15 градусов

1 сентября в Кургане ожидается похолодание и ветер. По прогнозу синоптика-любителя Ильи Винштейна, температура будет ниже нормы на 3–5 градусов.

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