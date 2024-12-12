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Рязанские пожарные 12 декабря проведут учение в драмтеатре

Рязанские пожарные 12 декабря проведут учение в драмтеатре

Пожарное учение начнётся в 11 часов, в нём задействуют 50 человек и 20 единиц техники.В четверг, 12 декабря, в здании театра Драмы в Рязани пройдёт пожарно-тактическое учение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

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