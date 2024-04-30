Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВС РФ поразили ангар с легкомоторными ударными беспилотными самолетами

ВС РФ поразили ангар с легкомоторными ударными беспилотными самолетами

Российские военнослужащие поразили ангар для сборки легкомоторных ударных беспилотных самолетов, два склада военно-технического имущества, а также живую силу и военная техника украинских боевиков в 108-ми районах в зоне специальной военной операции.

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