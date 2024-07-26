Вчера 459 прочитали Кто заставил Владимира Зеленского и Дмитрия Кулебу вдруг заговорить о возможности завершения конфликта дипломатическим путем? И что на самом деле кроется в словах властей Незалежной? Заявления о начале переговоров начали все чаще звучать со стороны Украины.
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